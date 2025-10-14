Grande preoccupazione in questa settimana di sosta in casa Milan. Diversi i giocatori finiti ai box e allenatore preoccupato per il ritorno del campionato. A quanto pare non c’è preoccupazione in merito alle condizioni di Adrien Rabiot e Rafael Leao, allarme rientrato per i due giocatori.

Milan, allarme rientrato: tutti a disposizione di Allegri

Allarme rientrato per Rabiot, il francese non si è allenato ieri per una botta al polpaccio, mentre il portoghese non giocherà contro l’Ungheria e rientrerà a Milano nelle prossime ore, pronto per la ripresa degli allenamenti a Milanello in programma domani pomeriggio.

Intanto Alexis Saelemaekers è già a Milanello, per lui lieve infortunio al flessore destro durante il match Belgio-Macedonia del Nord. Nella giornata di oggi il belga si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del problema ma soprattutti i tempi di recupero. Molto probabilmente Alexis salterà la gara domenica del Milan contro la Fiorentina. L’altro infortunato, Pervis Estupinan, ha avuto qualche problemino durante l’ultima partita del con la sua nazionale, l’Ecuador. Per lui una lieve distorsione alla caviglia. Nulla di grave, nella notte italiana tra martedì e mercoledì scenderà già in campo contro il Messico di Santiago Gimenez.