Il Milan ha vinto il derby della Madonnina e si è piazzato al secondo posto in classifica, dietro alla Roma con due punti di differenza. Tanta l’euforia nel team, ma anche nell’ambiente. Ma i problemi non mancano mai, come quelli fisici per Pulisic e Saelemaekers. I due giocatori, ad oggi, sono in dubbio per la sfida di sabato contro la Lazio.

Milan, le condizioni di Pulisic e Saelemaekers

Notizie cattive da Milanello, per le condizioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. I due giocatori hanno iniziato l’allenamento in vista del prossimo match di campionato in gruppo, ma poi sono stati costretti a fermarsi rispettivamente per un fastidio alla schiena e per un affaticamento muscolare.

Le condizioni del belga non preoccupano, il problema non è gravissimo, tant’è che oggi dovrebbe allenarsi regolarmente insieme ai compagni di squadra. Da valutare giorno per giorno, invece, lo stato di salute dell’americano, soprattutto in vista della gara di sabato contro la Lazio. Un momento amaro per Allegri che se dovesse perdere di nuovo Pulisic, avrebbe una lacuna in fase offensiva da colmare con uno tra Nkunku e Loftus-Cheek. A margine, nulla da fare per Athekame e Gimenez, i due andranno ancora in tribuna.