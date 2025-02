L’infortunio a Kyle Walker è più serio del previsto. Il difensore inglese è stato costretto allo stop per un fastidio alla coscia sinistra nel match con il Feyenoord e sarà costretto a saltare il prossimo match di Serie A con il Torino, ma la lontananza dal campo potrebbe anche prolungarsi oltre.

Milan, Walker out qualche settimana

Kyle Walker non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao per la trasferta di oggi contro il Torino a causa del problema muscolare alla coscia sinistra non semplicissimo, che richiede il massimo della cautela. Stasera contro i granata, al suo posto come terzino destro giocherà Alex Jimenez.

Il problema è però che la sua assenza rischia di prolungarsi anche in vista dei prossimi match. Il Milan non ha sottoposto il giocatore a degli esami negli ultimi giorni e la sensazione generale, di conseguenza, è che non si tratti di un infortunio serio bensì di lieve entità, tale da non tenere Walker a lungo lontano dai campi di gioco. Difficile dire però in questo momento per quanto starà fuori. A metà settimana il Milan giocherà contro il Bologna nel recupero della partita rinviata per maltempo alla fine dello scorso ottobre.