Nelle ultime ore di mercato è arrivata l’idea di prendere Warren Bondo. L’addio a Bennacer, che già in estate era stato vicino all’addio al Milan, ha spinto i rossoneri all’acquisto. Il Milan ha preso Bondo facendo un investimento di 10 milioni euro con un contratto di quattro anni e mezzo al giocatore fino a giugno 2029.

Milan, Bondo il mediano arrivato dal Monza

Il centrocampista francese, ex di Nancy e Reggina, è uno dei nuovi acquisti del Milan nella sessione di gennaio, centrocampista classe 2003 è arrivato a titolo definitivo dal Monza. Il 21enne sarà pronto da subito, e tra qualche anno potrebbe diventare un titolare dei rossoneri, anche se al momento è arrivato per fare la riserva. Nella formazione del tecnico portoghese, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 anche nella seconda parte di stagione, le prime scelte davanti alla difesa dovrebbero essere Fofana e Reijnders con l’olandese che arretra di qualche metro per lasciare spazio al nuovo acquisto Joao Felix sulla trequarti. Bondo quindi sarà una delle alternative nel ruolo di mediano.