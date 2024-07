Sono momenti decisivi per il mercato del Milan. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera sta stringendo per vari obiettivi, soprattutto per il giocatore del Monaco

A Milano continuano le manovre di mercato, adesso la concentrazione si sposta anche a centrocampo. L’interesse per Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco, è ormai noto da tempo ma al momento manca l’accordo con il club.

Milan, Fofana è il prossimo obiettivo dei rossoneri

La richiesta del Monaco resta altissima: 35 milioni di euro, ma al momento l’offerta ufficiale da parte dei club del Diavolo si è fermata a 17 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai francesi. Il Milan deve trovare la giusta strada per portare via il giocatore prima che qualche altra società possa inserirsi. Nelle ultime ore va anche registrato l’inserimento del West Ham della trattativa, pronto a soddisfare le richieste economiche del club transalpino.

In realta, Fofana, già da tempo ha dato priorità assoluta al Milan, motivo per il quale la trattativa con il gli Hammers non è ancora andata in porto. Sul fronte Samardzic, invece, non si registrano ulteriori novità: il trequartista dell’Udinese approderà in rossonero solo in caso di un’uscita a centrocampo: Adli e Bennacer sono gli indiziati numero uno. Questa settimana potrebbe essere decisiva per qualche novità sullo spostamento di mercato di uno dei due giocatori.