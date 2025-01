Milan, assalto dell’Al-Nassr per Leao: offerta monstre

Leao nel mirino di… Pioli

Nel movimentato pomeriggio di ieri a Casa Milan, l’Al-Nassr ha provato a sondare il terreno per Rafael Leao. Alla ricerca di un esterno offensivo in questa sessione di mercato, il club saudita dopo aver ricevuto un rifiuto dal Brighton per Mitoma, avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso il numero 10 rossonero, connazionale di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da “Milannews.it”, infatti, l’Al-Nassr sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta compresa tra i 70 e gli 85 milioni di euro per assicurarsi Leao. Tuttavia, la risposta del Milan è stata immediata e categorica: il club di via Aldo Rossi considera il portoghese incedibile e ritiene impraticabile un’operazione di tale portata a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Di fronte alla fermezza della società rossonera, l’Al-Nassr dovrà ora valutare alternative per rinforzare il proprio reparto offensivo.