Milan-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

La domenica della terza giornata di Serie A si chiude allo Stadio San Siro, dove il Milan ospiterà il Bologna nel primo scontro tra le due squadre dopo la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, dove furono gli ospiti a trionfare. Allegri dovrà fare a meno di Leão, ancora alle prese con l’infortunio muscolare rimediato ad agosto contro il Bari; Adrien Rabiot potrebbe debuttare già dal primo minuto, ma occhio alle quotazioni di Fofana; in attacco, Gimenez dovrebbe partire dal primo minuto accompagnato da Christian Pulisic. Italiano dovrà fare a meno di Pobega, Casale, Sulemana e Holm oltre a Ciro Immobile, che ne avrà almeno fino a ottobre; in difesa Lucumì sarà affiancato da Heggem, mentre a centrocampo ci saranno Freuler e Ferguson in mediana; dietro all’unica punta Castro, probabile la partenza dal primo minuto di Bernardeschi insieme a Cambiaghi e all’imprescindibile Riccardo Orsolini. La partita, in programma domenica 14 settembre alle 20:45, verrà trasmessa su DAZN.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter (Pavlović); Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot (Fofana), Estupiñán; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.