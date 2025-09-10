L’infortunio a Rafa Leao ancora non è guarito. L’attaccante portoghese, finito ko all’esordio stagionale con il Bari, continua ad allenarsi lontano dalla squadra. Si puntava al rientro col Bologna, ma attualmente è da escludere. Il giocatore del Diavolo continua ad avere problemi al polpaccio, lo staff del Milan ritiene opportuno proseguire con prudenza.

Milan, si punta all’Udinese

Il Milan non vedrà il giocatore scendere in campo contro i felsinei e l’obiettivo adesso si sposta al riaverlo quanto prima piena per la gara di Udine, prevista per sabato 20 settembre alle ore 20,45. Il giocatore anche oggi ha svolto una seduta in solitaria con terapie ed esercizi specifici, alla ricerca del completo e totale recupero dall’infortunio al polpaccio subito il 17 agosto scorso durante Milan-Bari. Intanto a Milanello non c’è solo preoccupazione per Leao, grande attenzione c’è anche nei riguardi delle condizioni di Christopher Nkunku. Il giocatore francese non è ancora in piena condizione, dovrà lavorare ancora un po’ per tornare a livello.