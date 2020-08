Zidane vuole a tutti i costi il centravanti del Milan, il Real non baderà a spese

Leao potrebbe partire dopo una sola stagione, l’attaccante sarebbe finito nel mirino dei Blancos per la prossima stagione per fare da vice a Benzema. Ruolo che Leao accetterebbe molto volentieri per mettersi in mostra in ottica degli Europei 2021 che il giovane vorrebbe vivere da protagonista. A Madrid non è un mistero che Zidane stia cercando un attaccante da far crescere all’ombra di Benzema, e Leao ne avrebbe tutti i requisiti come ha dimostrato questa stagione per imparare e mettersi in mostra.

Il Milan non farà sconti per Leao

I rossoneri non sembrano intenzionati a fare sconti per Rafael, sopratutto dopo l’interesse della Fiorentina e una Juventus che si potrebbe immettere nella trattativa. Si parla di un affare intorno ai 60 milioni cifra che non spaventa affatto il Real a patto che Zidane sia davvero convinto di investire sul 21enne.