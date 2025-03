Bufera intorno al Milan per via di Conceicao. Dall’entourage del tecnico portoghese vengono diffusi i suoi malumori, il quale lamenta poco supporto dalla società e mancanza di chiarezza sulla linea di comando, reputa poco rispettoso non aver mai parlato con Cardinale. Accuse anche ai giocatori, i big non si impegnano e sono tutti in cattive condizioni.

Milan, Conceicao punta il dito su tutti, poi fa dietrofront

Il portavoce di Sergio Conceicao ha scatenato una vera e propria bufera. A diversi organi di stampa è arrivata una velina dallo staff del portoghese che è una specie di atto di accusa totale alla società e pure ai calciatori. Anche se poco dopo è stato lo stesso Conceicao a mettere rimedio e a correre ai ripari smentendo tutto.

Conceicao ha affermato: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me”, le parole del tecnico portoghese. La bufera, poi la smentita, ma ciò che resta non si può cancellare, le distanze tra società e tecnico solo vaste, così come i rapporti, molto tesi.