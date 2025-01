Milan – Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

L’arrivo di Conceição, e la conseguente vittoria della Supercoppa Italiana, ha rinnovato l’entusiasmo in casa Milan. Rossoneri a caccia della continuità mancata, sino a questo momento, in campionato. Di fronte il Cagliari, reduce dalla vittoria esterna, sempre in Lombardia, contro Monza. La gara, in programma sabato 11 alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Milan – Cagliari, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.