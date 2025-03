La stagione del Milan è stata fallimentare, almeno fin qui. Dopo Fonseca, anche con Conceicao è stato un completo disastro. L’unica gioia, al momento, è solamente la semifinale di Coppa Italia potrebbe salvare i rossoneri, che hanno sì vinto la Supercoppa Italiana, ma in campionato si trovano al nono posto al momento.

Milan, via Leao e Theo

Molto probabilmente l’anno prossimo non verrà giocata neanche la Champion,s League e, l’Europa, potrà essere conquistata o proprio attraverso la coppa nazionale, o con una rimonta nel finale di stagione. Considerando gli eventi, per la prossima stagione, la dirigenza sta già valutando una rivoluzione. Non verrà confermato Conceiçao in panchina e questo appare già certo. Quello che farà sicuramente più clamore è il calciomercato.

A Milanello arriverà un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo, ma soprattutto ci saranno diverse cessioni. Tra i primi a lasciare il club, ci sono due grandi protagonisti dello scudetto nel 2022: Rafael Leao e Theo Hernandez. Il portoghese è da tempo nel mirino della critica, sia per le prestazioni in campo, che per quel suo atteggiamento. Il suo valore di mercato resta comunque alto, intorno ai 75 milioni di euro, ma il recente rendimento non aiuterà a lasciarlo così alto a lungo. Stesso discorso per il francese, Discorso ancora più serio per il terzino francese, che è in scadenza di contratto nel 2026.