Milan, che numeri per Leao contro l’Atalanta

Come scrive quest’oggi il sito ufficiale del Milan, commentando la prova da MVP di Rafael Leao, “sarebbe riduttivo, però, ridurre alla sola rete del momentaneo 1-0 la prestazione di Leão contro l’Atalanta“. Il portoghese ha dispensato talento, dribbling e qualità per almeno 80 minuti, per poi accusare un po’ di stanchezza nei minuti finali. Il Milan ha voluto valorizzare la prestazione del suo numero 10 riportando sul proprio sito le statistiche della partita.

Leao, che numeri contro l’Atalanta. La rinascita del portoghese parte da qui

Il sito del Milan riporta oggi questi numeri a testimonianza di una prova travolgente di Leao: “Rafa è stato il rossonero che ha tentato il maggior numero di cross – ben 8 – e ingaggiato pìu duelli (16, di cui 11 vinti). Importante anche il dato sui dribbling positivi, 6, e i ben 4 falli subiti che testimoniano la sua capacità di essere pericolo costante per la difesa atalantina. Numeri da assoluto protagonista per una delle migliori prestazioni individuali della stagione rossonera“.