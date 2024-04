Milan, clausola faraonica per chi vorrà Leao in estate | Il Psg rimane alla finestra

Clausola mostre per Leao, chi volesse mettere le mani sul talento del Milan dovrà sborsare una grande cifra in estate: il Psg è avvisato

Rafa Leao in questa stagione al Milan ha fornito prestazioni di grandissimo livello, alternando a prestazioni sottotono o di basso livello. E’ curioso come il portoghese sempre nel finale di stagione riesce a fornire il meglio di sé nelle sue prestazioni, e non è il primo anno che succede. E’ quello che sperano i tifosi del Milan anche per questo finale di stagione tra campionato e coppa.

Leao vuole rimanere al Milan, ma attenzione alle offerte

Leao a Milano si trova bene e vorrebbe rimanerci a lungo, per il portoghese il Milan è come se fosse casa sua, ma il pericolo di mercato dovuto a un’eventuale offerta è dietro l’angolo. Secondo “TMW” il giocatore ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, anche se cifre leggermente più basse potrebbero essere prese in considerazione dalla società. Il Paris Saint Germain rimane alla finestra, i francesi in estate cercheranno un attaccante per sostituire Mbappè, e Leao ha molte qualità e caratteristiche che rispecchiano il profilo che cercano i parigini. In estate quando si entrerà nel vivo del mercato, si capiranno meglio molte dinamiche.