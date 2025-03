Milan – Como, le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan si prepara a ospitare il Como per la ventinovesima giornata di Serie A, ventidue anni dopo l’ultima volta. Nei rossoneri, il tecnico Conceição può contare nuovamente su Maignan e Pavolovic, rientrati dalla squalifica; Bondo viaggia verso la riconferma a centrocampo insieme a Musah. In attacco Leao è pronto a ritrovare una maglia da titolare, mentre nel ruolo di centravanti c’è il ballottaggio Gimenez-Abraham. Da segnalare il ritorno di Ruben Loftus-Cheek tra i disponibili. Fabregas recupera Kempf e Sergi Roberto, mentre sull’out di sinistra Alex Valle potrebbe essere preferito ad Alberto Moreno. In avanti pochi dubbi, solo certezze: Paz, Diao e Strefezza. La partita, in programma alle ore 18:00 di sabato 15 marzo, sarà trasmessa su DAZN.

Milan – Como, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas.