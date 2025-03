La panchina del Milan nella prossima stagione verrà affidata ad un nuovo allenatore. La società sta studiano quale tecnico sarà il più affidabile e adatto al lavoro. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Max Allegri, per un mandato bis sulla panchina del Diavolo. La notizia è stata accolta in modo diverso dai tifosi e dall’ambiente. Il possibile ritorno di Allegri al Milan divide.

Milan, pareri contrastanti sul ritorno di Allegri

Il nome di Massimiliano Allegri viene accostato con grande insistenza al Milan negli ultimi giorni. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori ci sono opinioni differenti tra chi è favorevole e chi no al ritorno a Milanello del tecnico livornese. Tra coloro che la vedono in modo diverso ci sono anche due grandi ex allenatore milanisti, tra questi Fabio Capello e Arrigo Sacchi.

Capello è favorevole al ritorno di Max sulla panchina del Milan, il tecnico ha dichiarato: “Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere lemani da subito”. Diverso è invece il parere di un altro grande ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi: “Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c’è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est…”.