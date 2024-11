Milan con il mal di trasferta anche in Coppa | Tutte le statistiche dei rossoneri in Europa

Come in campionato, anche in Champions il Milan sembra avere i problemi maggiori in trasferta. In Serie A infatti i rossoneri in questo inizio di campionato hanno vinto fuori casa solo contro il Monza( e l’Inter se si può considerare fuori casa).

I numeri fuori casa in coppa

Le statistiche in Champions lontano da San Siro per i rossoneri sono preoccupanti. Come infatti viene riportato dal sito ‘Milan news.it’ la squadra di Fonseca(fino all’anno scorso allenata da Pioli), ha registrato nelle ultime 7 trasferte europee, 1 vittoria contro il Newcastle poco meno di un anno fa , 3 pareggi contro Napoli Tottenham e Dortmund e 3 sconfitte contro Leverkusen PSG e Inter(sempre se di trasferta si può parlare). Stasera il Milan ha l’occasione per invertire il trend anche se l’ostacolo Real Madrid pare insormontabile.