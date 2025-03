Il destino di Sergio Conceiçao sembra già segnato, indipendentemente da come si concluderà la stagione in corso. Ma non è detto che a fine campionato la sua strada e quella del Milan si divideranno. Il tecnico portoghese, però, non molla e punta a restare sulla panchina del Milan anche il prossimo anno. Gli obiettivi dell’allenatore sono la Coppa Italia e la qualificazione in Champions League.

Milan, la decisione sul futuro dell’allenatore spetta al prossimo ds

Il futuro della panchina Milan è una decisione che spetterà al nuovo ds, che a fine stagione cambierà. Il nuovo direttore sportivo verrà scelto a breve dall’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Questa settimana partono i casting e tra oggi e domani il dirigente milanista incontrerà subito il grande favorito per entrare nell’organigramma del club di via Aldo Rossi, ovvero Fabio Paratici.

Intanto le parole di Conceicao in una intervista rilasciata a Coimbra Football Congress 2025 sembrano una specie di richiesta di fiducia da parte del Club: “Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l’obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l’obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo”.