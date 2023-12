Dopo la vittoria contro il Frosinone (3-1) a San Siro, il Milan è chiamato ad una trasferta insidiosa sul campo dell’Atalanta il prossimo sabato. In vista di un match che potrebbe dire molto in ottica scudetto e non solo, Stefano Pioli punta al recupero di alcuni calciatori ancora fermi ai box. Come riportato da milannews.it, le attenzioni sono tutte sul recupero di Leao, ma per la spedizione di Bergamo potrebbe essere convocato anche il difensore centrale Simon Kjaer.

Kjaer, le condizioni fisiche del centrale

Il difensore danese è ai box da fine Ottobre, dalla rifinitura mattutina prima di Napoli-Milan. In un primo momento i medici di Milanello avevano pensato ad un lieve affaticamento muscolare che, però, si è rivelato più grave del previsto. Il classe’89 sembra vicino al rientro, confermato anche dal tecnico rossonero nella conferenza stampa pre Frosinone, anche se a decretare la possibilità o meno della sua eventuale presenza in panchina sabato sarà il modo in cui il danese affronterà questi cinque giorni di lavoro a Milanello.