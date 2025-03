Si entra nella fase decisiva per le scelte per il prossimo futuro del Milan. L’amministratore delegato, che ha su di sé tutte le responsabilità sia per la parte amministrativa che per l’area sportiva, proseguirà i colloqui per scegliere il nuovo direttore sportivo. Anche se la decisione sembra essere chiara. Le voci su Paratici sono sempre più intense.

Milan, verso la firma con Paratici

In questo momento l’uomo in pole è Fabio Paratici. Sono giorni che gira la voce sul ritorno dell’ex Juve a Milano. Paratici, fermo dal marzo 2023 in seguito alla squalifica per il caso plusvalenze con la Juventus e valida anche oltre i confini nazionali, Tottenham compreso, è attratto dalla proposta rossonera. Prevale la voglia di rimettersi in gioco in maniera importante e il Milan, sia per prestigio che per possibilità ampie di lavoro e di ristrutturazione tecnica, sarebbe l’ideale.

Si è ancora in alto mare, perché ci sono ancora tanti dettagli da sistemare, ma i colloqui tra Furlani e Paratici andranno avanti con fiducia anche nei prossimi giorni. Senza fretta, anche perché la squalifica è valida fino al prossimo giugno. Nel caso si giungesse ad un accordo, però, il dirigente potrebbe già iniziare a lavorare con mansioni ridotte.