Sabato 23 agosto, alle 20:45, il Meazza ospiterà il debutto stagionale di Milan e Cremonese. I rossoneri di Allegri si presentano con alcune novità importanti: tra i titolari ci saranno già Ricci ed Estupiñan, protagonisti nelle amichevoli estive e più pronti a interpretare le richieste del tecnico. Rimandato invece l’esordio di Jashari, arrivato per quasi 40 milioni ma ancora in fase di inserimento, così come De Winter e Athekame. Senza Leao, sarà Pulisic a prendersi la scena in avanti accanto a Gimenez. Stroppa punterà su Sanabria dal primo minuto, mentre il nuovo arrivo Payero, ufficializzato da poche ore, partirà probabilmente dalla panchina.

Milan-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leao.

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca. Allenatore: Stroppa.

Squalificati: Barbieri, Valoti, Vazquez.

Indisponibili: nessuno

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN sabato 23 agosto alle 20:45.