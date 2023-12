Visti i tanti problemi in difesa, il Milan sta ragionando sugli acquisti da fare in difesa e in attacco considerato che mancano diverse pedine per completare la rosa di Pioli, che in queste settimane si gioca il tutto per tutto. E allora ecco che a Milanello potrebbe sbarcare un nuovo difensore per tappare i buchi fino a fine stagione, poichè il Milan come gli altri club deve far fronte al FFP.

Calciomercato Milan, cercasi difensore: pronto Gabbia

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Revelo, il Villareal sembrerebbe intenzionato a interrompere il prestito di Gabbia, che dovrebbe tornare a Milanello vista la richiesta della società rossonera.