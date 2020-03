Tutti pazzi per de Paul

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il Milan non è l’unica società interessata ad assicurarsi, per la prossima stagione, le prestazioni dell’argentino Rodrigo de Paul.

Sempre secondo quanto riferito dal noto giornale romano, la Fiorentina sta maturando il desiderio di rinforzare il proprio centrocampo, già ricco di talenti, e il nome che spunta sul taccuino viola sembra essere quello del numero 10 in forza all’Udinese.

De Paul ok, ma Paqueta…

L’interesse c’è ma de Paul non è la prima scelta. I Viola avrebbero avrebbero messo al primo posto nella loro lista mercato il brasiliano del Milan Lucas Paqueta, sempre meno protagonista e sempre più ai margini del progetto rossonero. Il Milan non vorrebbe andare incontro a minus valenze con la sua cessione e la dirigenza ha fissato il prezzo del suo cartellino: 39 milioni di euro.

Solo se sfumasse l’accordo per Paqueta la Fiorentina virerebbe sull’argentino Rodrigo de Paul.

