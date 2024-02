Milan, delude Thiaw: altro problema per Pioli

C’erano grandi aspettative per il ritorno di Malick Thiaw nella formazione titolare per la partita di ieri sera tra Milan e Monza. Tuttavia, la prestazione del centrale tedesco è stata tutt’altro che ottimale per giocare 90 minuti.

Milan, disastro Thiaw

L’ex Schalke ha spianato la strada ai brianzoli con un fallo da rigore molto ingenuo ed è per questo che il Corsport stamattina commenta così la sua prestazione di ieri sera: “Thiaw da incubo, il rientro è un flop”. Far partire Thiaw dal primo minuto è stato un azzardo, siccome Simic si era dimostrato affidabile e pronto per la sfida con i brianzoli.