Milan, dubbio Leão: le ultime da Riyadh

Milan, Leão verso la panchina contro la Juventus

I rossoneri, sbarcati a Riyadh nella giornata di ieri, hanno dato il via alla spedizione araba per la Supercoppa Italiana. La squadra, guidata dal nuovo tecnico, Sergio Conceição, avvierà la preparazione per la gara contro la Juventus nel pomeriggio di oggi (15.30 ore italiane).

Dall’allenamento, programmato allo stadio dell’Al-Shabab, potrebbero giungere novità sulle condizioni di Pulisic, ieri in gruppo, e, soprattutto, di Rafael Leão. Il portoghese, su cui vige un regime di prudenza da parte staff, non offre garanzie di totale recupero in vista della semifinale contro la Juventus. Per lui più probabile un avvio dalla panchina.