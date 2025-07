Pervis Estupina sarà un nuovo giocatore del Milan. Per i rossoneri è l’acquisto numero tre dell’estate. L’ecuadoriano arriva per essere l’erede designato sulla fascia sinistra di Theo Hernandez.

Milan, mordi e fuggi per Estupinan: firma e volo per Hong Kong

L’esterno ecuadoregno, acquistato dagli inglesi del Brighton per 18 milioni, sosterrà oggi le visite mediche di rito prima di firmare un contratto che lo legherà al Milan per cinque stagioni per un ingaggio da 2,5 milioni l’anno. Al Milan hanno deciso di sostituire Theo Hernandez con Estupinan, giocatore per molti versi simile al francese. Il classe 1998, infatti, è un giocatore dotato di grande forza fisica e abile nel gioco offensivo. Nella scorsa stagione, in 30 presenze, ha messo a segno anche 1 gol e 1 assist.

Il giocatore arriverà in giornata a Milano, per poi seguire tutta la routine di visite e firma, per poi volare verso Allegri e la squadra. Probabilmente nella giornata di oggi il giocatore prenderà un volo direzione Hong Kong, dove raggiungerà i nuovi compagni e si metterà agli ordini del suo nuovo allenatore per l’amichevole di sabato contro il Liverpool.