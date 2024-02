Milan, è Sesko il grande obiettivo per l’estate | Pronta l’offerta

I rossoneri sognano in grande con Pioli che spera nel colpo in attacco per il suo Milan

E’ Benjamin Sesko il grande sogno per l’attacco del Milan. In attesa di terminare il campionato, il ds Moncada sta già lavorando per l’estate quando la rosa rossonera dovrà essere modificata a cominciare da una grande punta visto il solo Giroud e un’alternativa come Jovic che potrà essere utile in futuro anche se ai rossoneri al momento serve altro.

Milan, 40 milioni per convincere il Lipsia: basteranno?

E allora ecco che i rossoneri tornano a pensare all’attaccante del Lipsia che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro anche se potrebbero bastarne 40 per battere la concorrenza dei club di Premier League.