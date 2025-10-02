Il Milan vince, conquista il primato in classifica, ma allo stesso tempo perde giocatori. Dopo l’infortunio di Tomori, Allegri si ritroverà anche senza Estupinan. Il campionato è una corsa a tappe e per arrivare al traguardo prima degli altri servono i campioni come Modric e Rabiot ma anche una forza mentale di un certo tipo. In base a queste necessità, il tecnico livornese ha bisogno di rinforzi in difesa.

Milan, Tare pronto ad intervenire sul mercato per rinforzare l’organico ad Allegri

Al di là che al Milan servirebe anche uno o due rinforzi nel reparto offensivo, il reparto con maggiore emergenza è la difesa. Con Tomori infortunato ed Estupinan squalificato, Davide Bartesaghi è l’unico cambio come quinto a sinistra. Contro la Juventus toccherà a lui prendere il posto dello squalificato Estupinan. Il classe 2005 può fare anche il braccetto a sinistra. De Winter è un cambio per tre ruoli, dato che nelle precedenti esperienze ha giocato da difensore centrale sia in una difesa a tre che a quattro oltre che da terzino, l’ex Genoa sarà prezioso per il proseguo della stagione.

Al Milan servirebbe un centrale forte fisicamente e nel gioco aereo ma anche con la giusta esperienza. Nel mirino ci è finito Joe Gomez, giocatore del Liverpool con il quale ha totalizzato solo mezzora di gioco. Il Milan lo ha messo in lista per i colpi da mettere a segno già a gennaio. Il centrale inglese classe 1997 è ancora un obiettivo di Tare, ci aveva provato la scorsa estate. Un lavoro non semplice anche perché il 28enne inglese è stato puntato da società della Germania e della Francia.