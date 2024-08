Il Milan si appresta ad accogliere Emerson Royal dal Tottenham per circa 15 milioni di euro. Morata è stato presentato come nuovo centravanti, mentre si valuta l'arrivo di un'altra punta

Il Milan è a lavoro per prepararsi alla nuova stagione, i rossoneri domani riprenderanno gli allenamenti. Intanto la dirigenza si concentra sul mercato ed è vicina alla chiusura della trattativa con Emerson Royal.

Milan, la conclusione della trattativa per Emerson e vicina

Il terzo colpo estivo del Diavolo arriva prima della breve sosta di Ferragosto, quando mancheranno appena nove giorni dall’esordio in campionato a San Siro del Milan. Il nome del nuovo acquisto in arrivo nell’organico nelle mani di Paulo Fonseca e Emerson Royal. Il Milan aveva bisogno di un terzino di qualità, che facesse la differenza, non poteva contare solo su capitan Calabria, adesso arriverà un altro terzino di qualità e spinta.

La trattativa tra le parti sta andando avanti da tempo, parecchio distanti fino a pochi giorni fa. L’ostacolo principale è il prezzo degli Spurs, il Milan che offriva poco più di dieci milioni, il Tottenham che ne chiedeva 25. Nelle ultime settimane , grazie anche al desiderio del giocatore brasiliano di voler approdare in Serie A, rossoneri e inglesi si sono avvicinate fino a trovare un’intesa intorno ai 15 milioni di euro, con trattativa a parte sui bonus. La conclusione è a un passo.