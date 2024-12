Fuori l'attaccante per il tecnico portoghese

Lo 0-0 deludente contro il Genoa sembra aver lasciato strascichi e non solo per Fonseca, che perde anche Okafor per infortunio.

Milan, Fonseca corre ai ripari

L’attaccante classe 2000 del Milan ha avvertito un problema al polpaccio che lo costringerà a saltare la trasferta di venerdì contro l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il calciatore potrebbe quasi sicuramente saltare la sfida di campionato del 29 contro la Roma.