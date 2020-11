Milan furioso con Calhanoglu: salta il rinnovo?

Dopo le richieste esose dell’entourage di Calhanoglu, il Milan sembra non voler più rinnovare il contratto al turco. La situazione

Si infittisce di un altro capitolo la vicenda che vede coinvolto il Milan e Hakan Calhanoglu. Le parti da mesi lavorano per trovare un accordo in modo tale da far proseguire l’avventura in maglia rossonera al centrocampista turco. Stando alle ultime riportate da TuttoSport, si è creato una fore spaccatura tra la società e gli agenti: il Milan non sarebbe più disposto a trattare. Il motivo è la richiesta di ingaggio che pretende il giocatore, ben 7 milioni di euro netti a stagione. Maldini e Massara hanno più volte ripetuto agli agenti che non erano disposti ad andare oltre i €4M. Il braccio di ferro sembrava essersi alleggerito quanto Stipic, agente del turco, aveva avanzato una proposta da €5M.

Una situazione che sta facendo perdere le staffe alla dirigenza rossonera che quindi avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al suo numero 10. Sul classe 1994 resta vivo il forte interesse della Juventus ma anche dell’Inter che sarebbero pronte a fiutare l’opportunità. Sul ex Bayer Leverkusen, però, c’è da registrare anche il gradimento dell’Atletico Madrid. Il Milan ha già pronto il piano B; ovvero quello di acquistare già a gennaio dal Salisburgo il classe 2000 Dominik Szoboszlai