Milan, futuro di Pioli in bilico | Il cammino in Europa League sarà decisivo

L'allenatore del Milan è in discussione da inizio anno, più tra i tifosi che per la società, e la sconfitta di Monza ha acuito il sentimento a lui avverso. L'Europa League sembra l'ultima possibilità per lui di guadagnarsi la riconferma

Da sognare di sorpassare la Juventus e magari fare un pensierino a raggiungere l’Inter a guardarsi alle spalle. Il weekend del Milan era iniziato con tutt’altre aspettative, ma a causa del ko per 4-2 in quel di Monza nell’ultimo weekend i piani di Pioli sono cambiati e la sua posizione è tornata al centro del dibattito. La sconfitta non ha portato all’esonero dell’allenatore, ma i suoi detrattori sono tornati alla carica.

Una ripartenza in campionato gli basterà per conservare la panchina rossonera al termine della stagione? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, molto passerà dall’Europa: non solo a livello di piazzamento Champions, ma anche del percorso in Europa League (unico titolo conquistabile quest’anno e unico trofeo continentale che manca nella bacheca milanista).