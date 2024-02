Pomeriggio di lavoro per il Milan di Pioli | C’è da riscattare la gara col Monza

Dopo l’allenamento di ieri, questo pomeriggio il Milan si ritroverà in campo per preparare la sfida di giovedì di Europa League contro il Rennes.

Rennes-Milan, altro turnover in vista

Forti del 3-0 dell’andata, la squadra di Pioli deve fare attenzione per non ripetere gli errori della brutta sconfitta contro il Monza anche se l’allenatore rossonero farà turnover visto anche in funzione della prossima gara di serie A che vedrà la squadra di Pioli affrontare l’Atalanta di Gasperini, che si trova al quarto posto e che sogna di scavalcare proprio i rossoneri.