Milan, gli infortunati: Pulisic e Saelemaekers vicini al rientro

lunedì, Febbraio 9, 2026
CHRISTIAN PULISIC RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan e Max Allegri hanno dovuto fare a meno di Pulisic, alle prese con una borsite all’ileopsoas. Ma l’attaccante americano è vicino al recupero e presto tornerà in campo. Anche Saelemaekers è vicino al rientro.

Milan,

Christian Pulisic, da tempo alle prese con una fastidiosa borsite all’altezza dell’ileopsoas, guaio fisico che ne ha compromesso tutto l’inizio del 2026, non riesce a giocare. L’americano è risultato indisponibile anche per la trasferta di Bologna. Da inizio anno l’attaccante ha saltato diverse gare, non solo il Bologna, ma il Milan e Max hanno necessità di recuperare il miglior marcatore della squadra che infatti sta già lavorando sodo anche da solo, per tornare nella lista dei disponibili per la prossima gara, quella di venerdì 13 contro il Pisa.

Non solo Pulisic, ai box c’è anche Saelemaekers, che per Allegri risulta una pedina importante nel proprio organico. Ieri, in campo per l’allenamento, non solo Pulisic, correva anche Alexis Saelemaekers. A differenza del compagno, Alexis è in dubbio per il Pisa. Va valutato nelle prossime settimane.

