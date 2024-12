Il futuro di Xavi potrebbe essere a Milano. Infatti, secondo la clamorosa indiscrezione – riportata da El Nacional – la dirigenza del Milan sarebbe in trattativa avanzata con il tecnico spagnolo.

Xavi per il post Fonseca?

Con il portoghese sempre più al centro delle critiche dei tifosi – che negli scorsi giorni hanno fatto partire una dura contestazione verso tutto il club – i rossoneri potrebbero pensare a un cambio netto per la prossima stagione.

In questo senso Xavi – rimasto senza squadra dopo la rottura con il Barcellona – potrebbe essere il nome giusto per la panchina del Milan. Tuttavia, non è ancora chiaro se il suo arrivo è previsto per giungo o invece in un prossimo futuro.

Milan, Leao l’uomo chiave?

Inoltre, a convincere il tecnico ad accettare l’incarico potrebbe essere proprio la possibilità di allenare il classe ’99, da sempre nel mirino di Xavi già dai tempi del Barca.

Per adesso però non ci sono altre informazioni sulla trattativa, non resta quindi che aspettare il corso della stagione per capire come si evolverà l’eventuale operazione.