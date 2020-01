Milan-Ibra flop, contro la Sampdoria finisce 0 a 0

Solo un pareggio per il Milan di Ibra

Tutti attendevano Ibrahimovic per un Milan new version, svedese inizialmente in panchina. Milan senza idee e sterile in fase offensiva, pericolosa la Sampdoria ma Donnarumma si conferma il top player dei rossoneri. Nella ripresa dentro Ibra ma la musica non cambia, svedese ancora lontano dal top della forma e Milan a secco di gol. Finisce 0 a 0, rossoneri da rivedere, basterà solo Ibra per risollevare il diavolo?

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 0-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 7,5; Calabria 4,5, Musacchio 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6; Krunic 5 (40′ st Paquetà sv), Bennacer 6,5, Bonaventura 5 (10′ st Leao 5); Suso 4, Piatek 5 (10′ st Ibrahimovic 5,5), Calhanoglu 5. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Caldara, Kessie, Gabbia, Maldini, Castillejo. All.: Pioli 5.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Chabot 7, Colley 7, Murru 6,5; Ramirez 6 (30′ Depaoli sv (42′ Jankto 6)), Vieira 6, Thorsby 6,5, Linetty 6; Quagliarella 5,5 (40′ st Ekdal sv), Gabbiadini 5. A disp.: Seculin, Falcone, Murillo, Regini, Augello, Maroni, Leris, Rigoni, Bonazzoli. All.: Ranieri 6,5.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Krunic (M); Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski, Linetty (S)

Espulsi: nessuno

ph: Fornelli/Activa