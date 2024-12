Milan, Ibrahimovic fa mea culpa: “Sbagliato mandare Fonseca da solo in conferenza”

Ibrahimovic torna a parlare, il punto sull’esonero di Fonseca

Ibrahimovic in veste di dirigente, finalmente direbbe qualcuno. Lo svedese commenta così l’esonero e soprattutto le modalità dell’esonero di Paulo Fonseca. Le parole del dirigente come riportate da mediaset: “L’esonero è stato deciso subito dopo la partita, abbiamo sbagliato a mandarlo in conferenza e chiedo scusa ai tifosi”.

Ibra aggiunge: “Voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell’esonero? Non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei il Milan i risultati sono fondamentali. Siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi. Il primo è la Supercoppa. La responsabilità non è solo dell’allenatore, ma è condivisa con tutti. Nel bene e nel male un club come il Milan è sempre preparato al prossimo step”.