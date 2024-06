A Milano continua la caccia all’attaccante. Nelle ultime ore spunta la notizia che la dirigenza rossonera ha puntato Romelu Lukaku, ex Inter, attualmente in forza alla Roma.

Milan, suggestione Lukaku per l’attacco

Sul mercato la nuova punta è la priorità assoluta del club di Via Aldo Rossi che ha la maglia numero 9 al momento vacante dopo l’addio di Giroud. Una vera e propria rivoluzione a Milanello, il club, interessato a prendere Romelu Lukaku in prestito, vedrebbe l’ex Inter cambiare sponda. Dopo un anno da 21 gol con la maglia della Roma, per 7.5 milioni di stipendio, il belga torna al Chelsea con cui ha ancora due anni di contratto.

Il Milan è pronto a trattare con i Blues per un’operazione di prestito che vedrebbe il belga fare subito rientro in Italia. Attenzione al Napoli che, con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ieri firmato l’accordo, potrebbe far sfumare la trattativa.

L’arrivo di Lukaku a Milano non dovrebbe contrastare con l’arrivo di un altro attaccante, sicuramente più giovane. La dirigenza ha in mano una lista di nomi e cercherà di portare in rosa un giocatore tra Sisko, Zirkzee e Gimenez. Le prossime settimane saranno intense e ricche di novità per il mercato italiano.