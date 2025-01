Milan, il Bologna punta Okafor e Chukwueze

L’infortunio di Orsolini, che lo terrà fuori dal campo per un mese, costringe il Bologna a guardarsi intorno. Lo sguardo rossoblù è rivolto in casa Milan; stando a quanto riferisce SportMediaset, i Felsinei avrebbero sondato il terreno per Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Sartori avrebbe già incontrato i rossoneri per parlare dei due calciatori.

Milan, più Okafor che Chukwueze

Più semplice la pista che porta ad Okafor. Il Milan apre ad un prestito secco o con riscatto, stessa formula utilizzata dal Lipsia nel passaggio saltato nei giorni antecedenti. Più complicata la soluzione Chukwueze, su cui la società meneghina chiede garanzie di riscatto o cessione a titolo definitivo. Ai rossoneri serve liberare spazio per far posto a Gimenez.