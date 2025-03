Il futuro di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è incerto. L’estremo difensore era vicino al rinnovo nelle scorse settimane, si cercava un’intesa. Tra difficoltà della società, qualificazione alla prossima Champions League sfumata e uscita dalla Champions e gli errore dello stesso portiere, hanno ridotto anche la possibilità di rinnovo al francese.

Milan, addio anche a Maignan

Se il francese dovesse andare via, si dovrà decidere bene a chi affidare la porta nella prossima stagione. Una scelta non semplice per la società rossonera. Ma le idee ed i sondaggi non mancano. La dirigenza di Via Aldo Rossi è già alle prese con i possibili sostituti.

I rossoneri valutano Lucas Chevalier del Lille, Caprile del Napoli (attualmente in prestito al Cagliari che ha anche il diritto di riscatto) e Carnesecchi dell’Atalanta. Tre nomi importanti, soprattutto quello di Carnesecchi che sta facendo grandi cose con la maglia dei biancocelesti. La speranza dei tifosi del Diavoll è che i rossoneri possano confermare i grandi giocatori e continuare sulla linea del successo.