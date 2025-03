Il Milan di Sergio Conceicao sta vivendo un momento altalenante. La fine della stagione è vicina e, con l’impossibilità di accedere alla Champions, molti giocatori sono al capolinea. Al momento un big vicino all’addio è Theo Hernandez, in scadenza e senza un dialogo verso il rinnovo. La società sta cercando un sostituto del francese.

Milan, occhi su un esterno del Crystal Palace

I rossoneri vogliono cancellare un periodo complicato, tra situazioni estreme all’interno dello spogliatoio e l’incertezza sul futuro allenatore sono da risolvere quanto prima possibile. Nel frattempo i dirigenti di Via Aldo Rossi stanno già gettando le basi per il futuro: con Theo Hernandez sempre più vicino all’addio, si monitorano diversi giocatori, l’ultimo in lista è Tyrick Mitchell, esterno mancino del Crystal Palace.

Cresciuto nelle giovanili dei Vetrai, in questa stagione ha disputato già 28 partite e confezionato 4 assist. TEAMtalk ha dichiarato che il giocatore viene seguito dai rossoneri e che a fine stagione il classe 1999 potrebbe andare a sostituire proprio il francese. Con Theo ed il suo entourage non c’è dialogo e ormai si è arrivati ad un passo dall’addio. Gli inglesi potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte, ma prima è necessario trovare una sistemazione per il terzino della Nazionale francese, obiettivo non difficile, Hernandez viene seguito da diversi club in Europa.