Milan, il Newcastle piomba su Tomori | I rossoneri fissano il prezzo

La stagione da poco conclusasi non riservato grandi sorprese in positivo al Milan, che ha visto il rendimento di alcune delle sue stelle dello scudetto 21/22 crollare, facendo offuscare quanto di buono fatto nelle stagioni precedenti, facendo preoccupare i propri tifosi, timorosi di non rivedere più la grande squadra autrice del clamoroso sorpasso sui cugini di due stagioni fa.

Milan, servono 50 milioni per strappare Tomori

Se per alcuni c’è questa paura, per alcuni la loro avventura a Milano potrebbe addirittura finire, lasciando scoperto il loro ruolo in un club che sta già facendo fatica a ritrovare se stesso. Uno di loro è Tomori, finito, secondo il The Guardian, in orbita Newcastle, che dopo aver prelevato dal Diavolo Tonali la scorsa estate, è pronto a privare i rossoneri di un’altra pedina importante.

Il Milan ha già fissato il prezzo per l’inglese, che non andrà via da Milano per una cifra inferiore ai 50 milioni, influenzata soprattutto dalla sua stagione sottotono condizionata da una serie di infortuni che non gli hanno permesso di rendere al meglio.