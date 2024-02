Milan, il PSG vuole Leao per il dopo Mbappé

Il Paris Saint Germain si prepara per l'addio sempre più probabile della sua stella, e starebbe pensando al numero 10 del Milan per sostituirlo.

La telenovela fra Mbappé e il Real Madrid pare finalmente giungere al termine. L’attaccante francese, secondo voci sempre più insistenti, lascerà il PSG a fine stagione e approderà nei Blancos. Questo trasferimento, che sarebbe senza dubbio uno dei colpi più importanti della storia, avvierebbe un effetto domino che riguarda anche il Milan. Il Paris Saint Germain sta già pensando a cosa fare in caso di partenza di Kylian, e il primo nome sulla loro lista è Rafael Leao.

Il Paris Saint Germain su Leao

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se il trasferimento di Mbappé in Spagna dovesse concretizzarsi, i francesi partirebbero all’assalto del numero 10 del Milan. La squadra di Parigi ha sempre apprezzato il portoghese, anche perché il loro direttore sportivo è Luís Campos, che conosce il giocatore e nel 2018 lo portò dallo Sporting Lisbona al Lille. Tutto fa pensare quindi che il PSG possa avanzare un’offerta molto importante ai rossoneri, che dovranno prendere una decisione difficile.

La clausola di Rafa Leao

Nell’ultimo contratto firmato da meno di un anno da Leao con i rossoneri è stata inserita una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Il PSG però non si fa problemi a spendere cifre astronomiche, e la sensazione è che possa partire da una proposta di 100 milioni e vedere come reagisce il Milan. Ovviamente fondamentale sarà la volontà del calciatore, che per ora non ha mai espresso il desiderio di andarsene. La partenza di Tonali insegna che nella squadra di Pioli nessuno è davvero incedibile, e davanti a un’offerta ritenuta congrua c’è la possibilità che Rafa venga ceduto.