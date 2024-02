Milan, il sogno di mercato è Buongiorno: Furlani ci proverà in estate

Il Milan non molla il difensore granata ed è pronto a fare un tentativo a giugno per portarlo nel capoluogo lombardo

Tanti, troppi gol presi dal Milan in queste prime 23 giornate di campionato che, delle prime 11 in classifica, è la squadra che ha preso più gol. L’obbiettivo dei rossoneri è prendere un difensore già pronto che possa fare il titolare e conosca il campionato italiano. Il profilo ideale, quindi, è Alessandro Buongiorno che resta il preferito di Stefano Pioli.

Buongiorno-Milan, in estate si tenta l’assalto

A gennaio era già stato fatto un tentativo per il difensore ma Urbano Cairo aveva chiuso le porte in faccia ai possibili acquirenti e soprattutto la cifra richiesta era troppo alta per i club di Serie A. Ora Furlani sta pensando alla strategia per convincere il presidente del Torino a cedere uno dei suoi giocatori migliori.