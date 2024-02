Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Napoli hanno bisogno di punti per la Champions

Il secondo big match di giornata è Milan-Napoli, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. I rossoneri sono messi decisamente meglio per l’arrivo tra le prime quattro e l’obbligo di vincere ce lo hanno i partenopei con la possibilità di acquistare fiducia in vista della seconda parte di stagione. La sfida di San Siro sarà trasmessa da DAZN domenica 11 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: Reijnders

Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, Thiaw, Tomori

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri

Squalificati: Mario Rui

Indisponibili: Osimhen