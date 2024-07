Il Milan è pronto a fare un regalo di benvenuto a Paulo Fonseca. I rossoneri stanno lavorando sul difensore del Salisburgo Pavlovic. Il serbo potrebbe arrivare a breve e a ottime condizioni.

Milan, sulle tracce di Pavlovic per rinforzare la difesa

Strahinja Pavlovic è un difensore centrale della nazionale Serbia e del Salisburgo. Classe 2001, è stato uno dei pochi a farsi notare durante la breve presenza della Serbia a Euro 2024. Su di lui c’è una lunga fila di squadre pronte ad inserirlo nel proprio organico, tra queste il Napoli. I partenopei hanno il serbo già da tempo nel mirino ma, il forte interesse del Milan, che ha la necessità di rinforzare il settore centrale della sua difesa, potrebbe portare ad un derby tutto italiano per aggiudicarsi il 23enne.

Consapevole già da tempo sul futuro, in una delle ultime interviste ad Euro2024, aveva dichiarato: “In estate voglio trasferirmi in Serie A”, obiettivo che può diventare reale nel breve tempo. Il difensore era vicino alla Lazio la scorsa estate ma, non superando le visite mediche non è andato a buon fine il suo passaggio in biancoceleste. Attualmente a Via Aldo Rossi si lavora intensamente per approfittare del canale privilegiato con il Salisburgo grazie all’affare Okafor dell’estate scorsa.

Il Milan si sarebbe già fatto avanti con il club austriaco per valutare la possibilità di concretizzare il trasferimento. Il costo del cartellino è di circa 20-25 milioni.