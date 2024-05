Milan, incontro in sede con l’agente di Emerson Royal: i dettagli

Secondo “Tuttosport”, nella giornata di ieri, l’agente Stefano Castagna ha fatto visita alla società rossonera. L’agente è il principale responsabile degli interessi di Emerson Royal, il terzino del Tottenham che è stato un obiettivo dei rossoneri in passato.

Milan, idea Emerson Royal

In questa stagione, il giocatore non è stato fra i protagonisti a causa dell’esplosione di altri suoi compagni e le voci di un possibile approdo al Milan stanno aumentando sempre di più, nelle ultime ore. Il brasiliano potrebbe essere uno dei primi giocatori per la nuova squadra di Fonseca, che potrebbe diventare il nuovo allenatore dei rossoneri. Nello specifico, Emerson Royal piace molto alla dirigenza, ma la prima opzione resta Tiago Santos del Lille, conoscente dello stesso Fonseca.