Per annunciare Fonseca ci vorrà più di una settimana o dieci giorni

Paulo Fonseca è sempre più vicino alla firma con il Milan. A meno che non ci siano strani ed improvvisi colpi di scena, l’ex tecnico della Roma andrà a sostituire Stefano Pioli.

Milan, la data della firma e dell’annuncio

Nonostante la scelta ormai sia stata fatta, l’annuncio dell’arrivo sulla panchina rossonera del tecnico portoghese, che firmerà un biennale con opzione per un altro anno da 2,5 milioni di euro netti a stagione, non avverrà prima di una settimana o dieci giorni. Il tecnico, già atteso a Milanello, è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della propria carriera.

Le strade di Paulo Fonseca, 51enne, convergono al Milan. L’ex Shakhtar, Porto e Roma firmerà dopo la tournée dei rossoneri in Australia, dopo il 31 maggio, giorno dell’amichevole con la Roma guidata da De Rossi, i calciatori verranno ufficialmente a conoscenza del nome del nuovo tecnico.

Paulo Fonseca tornerà in Italia tre anni dopo il biennio trascorso alla guida della Roma. Gli ultimi due anni li ha passati al Lille, questo fa pensare che l’allenatore possa portare con sé qualche giovane cresciuto sotto la sua guida degli anni passati in Francia.