Finalmente, dopo mesi di stop, il Milan sta per ritrovare Jashari. Il rientro in campo si avvicina, per Allegri un’opzione in più a centrocampo, soprattutto in virtù dei tanti impegni.

Milan, Jashari pronto per il 23 novembre

Ardon Jashari, il centrocampista svizzero, è stato uno dei più grandi investimenti fatti dal club rossonero in estate, ma non è riuscito ancora a prendere parte al campionato. Fino ad ora il Milan non se l’è potuto godere in campo, ma presto Allegri lo riavrà a disposizione. L’ex giocatore del Brugge si è infortunato nella prima giornata di campionato contro la Cremonese: frattura del perone e lungo stop per lui.

Un inizio di avventura a Milano nella maniera più sfortunata possibile per il giocatore. Ma ora però il centrocampista rivede la strada del ritorno e si prepara a tornare a disposizione di Max Allegri. Jashari inizierà quindi passo dopo passo ad allenarsi di nuovo con il resto della squadra, Appena sarà pronto verrà inserito nella lista dei convocati. Al momento non ci sarà neanche contro la Roma e potrebbe saltare anche la gara successiva con il Parma, l’ultima prima della sosta. Lo svizzero sfrutterà la sosta per le Nazionali per tornare in buone condizioni e rientrare a tutti gli effetti a partire dal derby contro l’Inter, in programma il 23 novembre.