Buone notizie da Milanello. Infatti – secondo quando riportato da Peppe Di Stefano di SkySport – i rossoneri dovrebbero ritrovare Morata in tempi brevi. Mentre per Loftus – Cheek non sono ancora chiare le tempistiche per il rientro in campo.

Milan, Morata in campo per la SuperCoppa Italia

Nel dettaglio l’esame a cui si è sottoposto lo spagnolo ha individuato un trauma elongativo in regione adduttoria escludendo quindi lesioni muscolari, motivo per cui il classe ’92 – che comunque salterà il match contro il Genoa – potrebbe tornare il 20 dicembre contro il Verona, o nel peggiore dei casi il 29 dicembre contro la Roma.

Sicuramente quindi Morata giocherà nel match di SuperCoppa Italia del 3 gennaio, in cui il Milan affronterà la Juventus.

Loftus – Cheek ancora fuori

Invece, per quanto riguarda il centrocampista del Milan, bisognerà attendere le prossime settimane in cui l’inglese sarà sottoposto a un nuovo esame tra circa 10 giorni per determinare i tempi di recupero.